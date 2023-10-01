تركيا | بالفيديو… هجوم إرهابي قرب مبنى وزارة الداخلية

أصيب شرطيان بجروح طفيفة في هجوم بالقنابل شنه مسلحان صباح اليوم الأحد على إحدى بوابات مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي (وسط العاصمة أنقرة)، وسمع دوي انفجار في موقع الحادث.

وفي السياق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرليكايا عن تعرض مقر الوزارة لهجوم إرهابي، نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تم القضاء عليه.

وجاء في بيان الداخلية التركية “الهجوم وقع في الساعة 09.30 ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده”، مضيفاً أنه “خلال تبادل إطلاق النار أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة”.

هذا وقد فتحت السلطات التركية تحقيقا قضائيا بالهجوم الإرهابي وأصدرت أمراً بمنع البث والنشر بخصوص الهجوم.

يُذكر أن عمليات التفتيش متواصلة في المكان، للتأكد من خلو السيارة التي استخدمت في محاولة الهجوم من قنابل أو متفجرات.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام تركية، إن دوي انفجارات سُمع قرب مبنى وزارة الداخلية، فيما طوقت قوات أمنية المنطقة. ووفقاً لقناة “CNN Turk” التلفزيونية، وقع التفجير بالقرب من مبنى وزارة الداخلية التركية وسط أنقرة، ووصل أفراد من الحرس الرئاسي إلى مكان الحادث.

وقالت إن “دوي انفجار سُمع في منطقة كيزيلاي وسط أنقرة، ومن المرجح أنه وقع بالقرب من وزارة الداخلية، حيث أغلقت الطرق المحيطة بالمكان أمام حركة المرور”. ولم تذكر القناة سبب أو طبيعة الانفجار، إلا أنها أشارت إلى وجود إصابات.

المصدر: روسيا اليوم