الشيخ البغدادي من بشتليدا: ندعو كلّ الطوائف لنبذ الفاسدين والمتآمرين

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي “وجوب أن يتنبه الناس من مختلف الطوائف إلى الفاسدين والمتآمرين من طوائفهم، حيث يعمل هؤلاء طبق الأوامر الخارجية التي ليس فيها أية مصلحة للشعب اللبناني”.

وفي كلمة له خلال الإحتفال التكريمي الذي أقيم في بلدة “بشتليدا وفدار” قضاء جبيل لسماحة الشيخ حسن همدر أحد أعلام جبل لبنان أواسط القرن التاسع عشر ميلادي، أضاف الشيخ البغدادي “هذا الفريق عمل مع الأمريكيين على تدمير مؤسسات الدولة، فنهبوا أموال الدولة وأموال الناس وعرقلوا الإستحقاقات الأساسية، وأهمها رئاسة الجمهورية، ومعالجة موضوع النزوح السوري الذي لم يعد يُحتمل، وكلّ هذا هو بالتعاون مع الغرب المجرم الذي يريد عقاب الشعبين اللبناني والسوري على خياراته الوطنية، والأهم بالموضوع هو الأطماع الخارجية بثروات المنطقة التي لن نتهاون في المحافظة عليها مهما كلّف الثمن”.

المصدر: موقع المنار