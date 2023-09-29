الوزير حمية: كفى فرض ضرائب على الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 12:08

الوزير حمية: كفى فرض ضرائب على الناس

منذ 10 mins 29 September، 2023
أخبار موقع المنار

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