وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من الجيّة: لجأتُ للجيش اللبناني ليعطيني الداتا الدقيقة لحلّ مشكلة الأملاك البحرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 12:08

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية من الجيّة: لجأتُ للجيش اللبناني ليعطيني الداتا الدقيقة لحلّ مشكلة الأملاك البحرية

منذ 11 mins 29 September، 2023
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