ايران تتقدم بشكوى الى الامم المتحدة ضد تهديدات نتنياهو

قدمت إيران شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب التهديد الذي أطلقه رئيس وزراء كيان العدو “بنيامين نتنياهو” وتلويحه باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران.

وبحسب القناة 12، تأتي الشكوى بعد أن قال “نتنياهو” في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه “قبل كل شيء، يجب على إيران التعامل مع تهديد نووي ذي مصداقية”.

وفي أعقاب تصريحات “نتنياهو”، طالبت إيران “برد قوي من المجتمع الدولي، يجب ألا نبقى غير مبالين”.

وجاء في الرسالة، التي أرسلها سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، أن “استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التي تستمع إليها إسرائيل، ويسلط الضوء على التهديد الخطير الذي يشكله الأمن والسلام الدوليان”.

وأشارت الرسالة إلى أن “اسرائيل” “قاومت بلا خجل” دعوات دولية متعددة للانضمام إلى أطر ملزمة قانوناً بشأن هذه القضية، وتمنع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو اقتراح تروج له إيران منذ عام 1974.

واختتمت إيران الرسالة بتهديد: “وفقاً للقانون الدولي، سنرد بحزم على جميع التهديدات والأعمال غير القانونية الصادرة عن النظام الإسرائيلي، لن نتردد في ممارسة هذه الحقوق من أجل حماية أمننا ومصالحنا الوطنية وشعبنا”.

في يناير الماضي، أعلن رئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” في خطابه في حفل تغيير رؤساء الأركان، أنه أصدر تعليماته لـ “جيش العدو الإسرائيلي” بصياغة خطة عملية ضد إيران

المصدر: وكالات