‫قوات الجوفضاء في حرس الثورة الإسلامية اطلقت القمر الصناعي  ‫نور3 إلى الفضاء على متن الصاروخ قاصد  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 12:20

‫قوات الجوفضاء في حرس الثورة الإسلامية اطلقت القمر الصناعي  ‫نور3 إلى الفضاء على متن الصاروخ قاصد 

منذ 2 ساعة 27 September، 2023
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