الموفد القطري يمدد زيارته الى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 20:48

الموفد القطري يمدد زيارته الى لبنان

منذ 54 mins 25 September، 2023
قطر ولبنان
تقارير مصورة - لبنان

مدد الموفد القطري زيارته الى لبنان، ويبحث فقط في الاسماء بين يديه.

المصدر: قناة المنار

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