مراسل المنار: طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف احد مراصد المقاومة شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2023 - 20:48

مراسل المنار: طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف احد مراصد المقاومة شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 25 September، 2023
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