مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار اليوم الاحد 24-9-2023

يُختتم الاسبوع على جولات استطلاعية للمبعوث القطري على الاطراف السياسية ومرشحين مفترضين لرئاسة الجمهورية دون أن تَخرُقَ حالةَ المراوحةِ السلبية المسيطرة على المشهد السياسي، وفيما تُستباحُ الساحةُ الداخليةُ بكل أنواع العراقيل لافشال الحوار الطريقِ المتاح لانتخاب رئيس للجمهورية ، كان الجيشُ اللبناني يعملُ على منعِ قواتِ الاحتلال من استباحة الساحةِ الجنوبية ، فكانت تحيةٌ كبيرةٌ من نائب الامين العام لحزب الله الى قيادةِ وضباطِ وعناصر الجيش على تصديهم البطولي لانتهاكِ جيش الاحتلال عند مزرعة بسطرة حيث استاطعوا أنْ يصدوه في صورةٍ مشرقةٍ عن عقيدةِ الجيشِ المقاوم قال الشيخ نعيم قاسم.

هذا جنوبا ، أما على الجهاتِ الشرقيةِ والبحريةِ ، فكان رئيسُ التيارِ الوطني الحر النائب جبران باسيل يسجلُ اعتراضاً على المسؤولين السياسيين والاجهزة الامنية الذين لا يحصنونَ البلدَ من موجاتِ النزوحِ الجديدة ، فيما ترابطُ قواتٌ في البحرِ لمنعِ النازحين من المغادرةِ الى اوروبا، والنتيجةُ أن عددَ هؤلاء في عكار على سبيلِ المثال بات يفوقُ عددَ اللبنانيين بحسب باسيل. أما المعلمون فكانوا يحذرونَ بدورهم من استباحةٍ غربيةٍ وشاذة للداخل اللبناني على شكل تّطبيع ثّقافي- تّربوي ينسلّ عبرَ جمعيات مشبوهة لها علاقةٌ مباشرة بالكيان الصّهيوني، العدو الذي تصدي له المقاومون الفلسطينيون اليوم في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية عندما حاولتْ عشراتُ الآليات اقتحامَ المخيم لتندلعَ اشتباكاتٌ عنيفةٌ اسفرتْ عن استشهادِ شابين واصابةِ جندي صهيوني واعطابِ جرافة.

أما على الجبهةِ الاوكرانية الروسية ، فتتحدثُ تقاريرُ أميركية عن أن الاوروبيين والاميركيين يزودونَ الجيش الاوكراني بدباباتٍ وآلياتٍ معطوبةْ قبل أن تدخُلَ الميدان ، فمعْ الحاحِ كييف على ضرورةِ امدادها بالسلاح ، فان حلفاءَها ينقلون اليها دباباتٍ تعاني من مشاكلَ فنية او لا تتناسبُ مع ظروفِ المعركةِ هناك لتتركَ لقمةً سائغةً لالةِ الحرب الروسية الفتاكةِ بحسبِ التقارير الاميركية.

المصدر: قناة المنار