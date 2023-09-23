الابيض من نيويورك: النزوح السوري يعرض النظام الصحي اللبناني لضعف بنيوي

تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان فراس الأبيض لقاءاته في نيويورك على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وبحث مع نظيره الهولندي إرنست كويبرز في الأعباء الهائلة الملقاة على عاتق النظام الصحي في لبنان.

ونوه الأبيض بما تقدمه هولندا والإتحاد الأوروبي لمساعدة هذا النظام على مواجهة التحديات المتراكمة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، ولفت االبيض إلى أن “النزوح السوري الكثيف يؤثر على النظام الصحي اللبناني ويعرضه لضعف بنيوي الأمر الذي يشكل خطرا داهما على لبنان لن يكون الإقليم بمنأى عنه”، وشدد على أنه “من حق لبنان ولا سيما نظامه الصحي الحصول على ما يحتاج إليه من دعم حقيقي ليتمكن من الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية ذات الجودة”.

كذلك إلتقى الابيض بنائبة وزير الصحة في أرمينيا لينا نانوشيان وتناول البحث تبادل الخبرات بين البلدين، وشارك الأبيض في ندوة نظمت لمناسبة مرور خمس سنوات على إطلاق المبادرة العالمية لعلاج سرطان الأطفال وما حققته من نتائج جيدة، كما حضر الأبيض لقاء وزاريا دعت إليه بعثة قطر بمشاركة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ووزيرة الصحة في قطر الدكتورة حنان الكواري ووزراء صحة وخبراء، خصص للبحث في موضوع الحماية الصحية ولا سيما في مسألة مقاومة المضادات الحيوية وضرورة التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة هذه المشكلة التي توصف بأنها مشكلة صامتة وشديدة الخطورة.

كذلك تابع الابيض مع نائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان المشاريع المشتركة ولا سيما المتصلة بموضوع الرعاية الصحية الأولية وتزويد مراكز الرعاية بالأدوية وبرامج التحصين. ومن لقاءاته أيضا اجتماع مع مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رؤوف مازو.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام