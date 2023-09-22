الاحتلال يقمع تظاهرات الشباب الثائر شرقي غزة ويقصف مرصداً للمقاومة في القطاع

أُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، في قمع الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص والغاز، لمظاهرات الغضب التي انطلقت صوب تخوم السلك الأمني شرق قطاع غزة. وانطلقت المظاهرات والفعاليات الشعبية، تعبيرًا عن الغضب تجاه ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتوافد المتظاهرون في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، حيث أشعل الشباب الإطارات المطاطية، في تعبيرهم عن حالة الغضب. وأفادت وزارة الصحة بأن 22 متظاهرًا أصيبوا جراء القمع الإسرائيلي شرق غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بسماع أصوات انفجارات في شرق غزة، ناجمة عن إلقاء الشباب الثائر أجسام متفجرة على السياج الفاصل، في حين أفاد وسائل إعلام الاحتلال بتضرر السياج.

ويدعو الشباب الثائر، للتظاهر، منذ أسبوعين، قرب السلك الزائل بالمناطق الشرقية في مخيمات العودة ضمن فعاليات شعبية وجماهيرية نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.

واستأنف الشباب الثائر خلال الأيام الماضية، الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ ردا على تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وقرر “الشباب الثائر” في قطاع غزة، عودة فعاليات “الإرباك الليلي” عند نقاط التماس مع الاحتلال “الإسرائيلي” شرق قطاع غزة. وتسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، في اندلاع حرائق واشتعال نيران.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، بإخماد 5 حرائق في مستوطنات الغلاف بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة. وقالت قناة “كان” العبرية، إنّ حريقًا اندلع في أحراش داخل السياج الفاصل، بفعل بالونات حارقة من غزة.

وذكر شهود عيان من المستوطنات المحاذية للمنطقة الحدودية، أنهم شاهدوا إطلاق كميات كبيرة من البالونات الحارقة باتجاه منطقة الغلاف الحدودي مع قطاع غزة في ساعات الصباح الباكر هذا اليوم. ويطلق الشبان الفلسطينيون البالونات الحارقة؛ ردًّا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، بحق سكان القطاع.

واندلعت حرائق عدة في مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، اليوم الجمعة، بفعل بالونات حارقة أطلقها شبان من غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن سحبا من الدخان شوهدت تتصاعد في أكثر من موقع بمستوطنات الاحتلال المحاذية لقطاع غزة، بعد إطلاق دفعات من البالونات المحملة بشعل حارقة. وأفادت ايضاً ب اندلاع حرائق في مستوطنة “بئيري” شرق البريج وفي “كيسوفيم”، شرق دير البلح وخانيونس.

وأقرت وسائل إعلام عبرية باندلاع حرائق عدة. وقالت صحيفة يديعوت إن طواقم الإطفاء بمساعدة الجيش سيطرت على أحد هذه الحرائق في كيسوفيم. وإطلاق البالونات المحملة بالشعل الحارقة أحد أنماط المقاومة الشعبية استخدمه الشباب الفلسطيني بكثافة إبان مسيرة العودة عامي 2018 و2019.

جيش الاحتلال يقصف 3 نقاط رصد للمقاومة شرقي القطاع

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة، ثلاث نقاط رصد للمقاومة قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة؛ ما أدى لوقوع إصابتين. وأفاد جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة “صفا” بأنه هاجم أهدافًا في قطاع غزة، عقب مظاهرات السياج الأمني التي شهدتها المناطق الشرقية لقطاع غزة اليوم.

وذكر في بيان صدر عنه “أنه قصف 3 مواقع رصد لحركة حماس”، بزعم الرد على البالونات الحارقة واستهداف قواته على الحدود شرق غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستهداف جيش الاحتلال نقطة رصد للمقاومة في منطقة ملكة شرقي مدينة غزة، بصاروخين، دون وقوع إصابات. كما استهدف جيش الاحتلال نقطة رصد بنفس الموقع شرقي غزة، بقذيفة مدفعية، مما أدى لوقوع إصابتين.

وقصفت طائرة حربية بدون طيار نقطة رصد في منطقة وادي أبو قطرون شرقي محافظة وسط قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

المصدر: مواقع