قراصنة إيرانيون يخترقون المعلومات الشخصية لمستوطني الكيان الصهيوني

نشر قراصنة إيرانيون على الإنترنت معلومات شخصية للمتقدمين للوظائف، بعد اختراقهم مواقع البحث عن وظائف في كيان العدو.

وبحسب موقع كلاكيست، أعلنت مديرية السايبر الوطني في كيان العدو أنها رصدت هجمات نشطة وموجهة على مواقع البحث عن عمل في الكيان، بهدف سرقة ونشر المعلومات الشخصية لمستخدمي الموقع.

كجزء من هذه الحملة، تم إرسال رسائل SMS إلى الأهداف بالاسم الأول للمستخدم ورابط للوظائف ذات الصلة على موقع تصيّد، مع عنوان مشابه لموقع بحث شرعي عن وظيفة (على سبيل المثال، allj0bs بدلا من alljobs). يؤدي النقر فوق الارتباط إلى نقل المستخدم إلى صفحة ويب تعرض معلومات شخصية مسروقة.

بعد إعلان مديرية السايبر الوطني، فتحت هيئة حماية الخصوصية في الكيان تحقيقاً للحادث، وقالت الهيئة “كجزء من هذا الفحص، تبين أن المهاجمين الإيرانيين نشروا معلومات شخصية للمتقدمين للوظائف على الإنترنت على مواقع البحث عن وظائف، يتضمن المنشور نسخاً من بطاقات الهوية وملفات السيرة الذاتية وغيرها من المعلومات”.

ووفقا للهيئة، فإنها تعمل مع السلطات المعنية في الجهود المبذولة لإزالة المعلومات المسربة من الشبكة أو على الأقل الحد من انتشارها.

المصدر: اعلام العدو