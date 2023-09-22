توضيح من الرئيس عون..

قال المكتب الإعلامي للرئيس العماد ميشال عون في بيان له الجمعة “نشرت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم الجمعة ٢٢ ايلول ٢٠٢٣، كلاما نسبته إلى الرئيس العماد ميشال عون وادّعت أنه نقلاً عن إعلامي صديق مقرّب”.

وتابع البيان ان “المكتب الإعلامي للرئيس عون يعود ويؤكّد إن مواقف الرئيس عون يعبّر عنها في بياناته الرسمية وإطلالاته الإعلامية، وما خلا ذلك يندرج في إطار التلفيقات والاشاعات، خصوصاً عندما يكون الكلام منسوباً إلى: مصادر مقرّبة، وزوّار، وأصدقاء.. والتي تعني في العادة غرفاً سوداء لاختلاق الكذبة ودعمها وتسهيل نشرها “.

يذكر ان صحيفة النهار نشرت اليوم حديثا نسبته “لاعلامي مقرب من عون” يتحدث فيه عن الاستحقاق الرئاسي والمعوقات التي تمنع إنجازه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام