“المؤتمر العربي العام”: لاستمرار تصاعد المقاومة ضد العدو بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 20 2023 - 15:24

“المؤتمر العربي العام”: لاستمرار تصاعد المقاومة ضد العدو بالضفة المحتلة

منذ 20 mins 20 September، 2023
فصائل المقاومة الفلسطينية
لبنان

أشاد “المؤتمر العربي العام” في بيان له الاربعاء “باستمرار تصاعد المقاومة في الضفّة الفلسطينية وشمولها معظم مناطقها ومدنها وقراها”، وشدد على “تصعيد النضال المسلّح حتى دحر الاحتلال عن الضفّة الغربية”.

وبارك البيان “قرار الفصائل الفلسطينية باستئناف مسيرات العودة على حدود غزة مع أرضنا المحتلة، في سعيٍ منها لدعم المقاومة المتصاعدة في الضفّة الغربية”، وأشاد “باطلاق اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية في غزة”، ودان “العدوان المستمر على أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني”، ونوه “بالموقف الوطني الموحّد في مواجهة هذا العدوان”.

وعن الاعتداءات على المسجد الأقصى، دعا البيان “كل القوى الحية في أمتنا وكافة الأحزاب والحركات والمبادرات والجهات المنضوية في المؤتمر العربي العام إلى المزيد من التحرك نصرةً للأقصى ومرابطيه وإطلاق حملة سياسية – إعلامية لمواكبة كل يجري في الأقصى خلال هذه الفترة والتحرك من أجله، بشتى أشكال الدعم والنصرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة