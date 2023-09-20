النائب عبد الله : المجتمع الدولي لم يبذل الجهد الكافي لحلّ أزمة الفراغ الرئاسي

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن” المجتمع الدولي لم يمارس الضغط المطلوب على لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية، كما أنه لا يبذل الجهد الكافي لبلورة حلّ لأزمة الفراغ”.

وقال في حديث إذاعي: “هذا الأمر تجلّى في مقارنة بين الزخم الدولي الذي شهدناه في ملف ترسيم الحدود البحرية وبين الملف الرئاسي”.

وتعليقًا على كلام نائبة وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط بربارة ليف بالأمس الذي دعت من خلاله إلى حوار لبناني- لبناني، قال: “نسمع كلاماً جميلاً من الجميع ونصائح وإرشادات ولكن لا نرى جهوداً ملموسة وعلى الجميع في الداخل أن يتنازل”.

وأوضح عبدالله أنّ “الحوار حول تعيين رئيس الأركان في الجيش تتولاه الحكومة وليس الحزب التقدميالاشتراكي ولو كان هذا الموقع محسوبًا على طائفة معيّنة”، آسفًا ل”تمنّع المراجع المعنية عن البحث عن بديل لرئيس الأركان المتقاعد وتعيين رئيس جديد للجيش”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام