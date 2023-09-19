الأسطول الروسي يُجري مناورات واسعة بالصواريخ المجنّحة شمالي المحيط الهادئ

أجرى الأسطول الروسي مناورات واسعة، بمشاركة 50 غواصة وسفينة، تدرّبت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الشمالي عبر بحر بيرينغ بين كتلتي أوراسيا والأميركيتين.

ووفقًا لوكالات الأنباء الروسية؛ فإنّ هذه المناورات تجري تحت قيادة القائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، وأُطلق خلالها صواريخ مجنحة من أنواع: “فولكان” و”غرانيت” و”أونيكس” على أهداف تحاكي مجموعة من سفن العدو المفترض في بحر بيرينغ.

وشارك في التدريبات التكتيكية نحو 10 آلاف عسكري وأكثر من 50 قطعة بحرية، تشمل: غواصات وسفن حربية وسفن دعم، إضافة إلى طائرات مقاتلة ومروحيات، ومنظومات صواريخ ساحلية من طراز؛ “بال” و”باستيون”. وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات لمقاتلات روسية من طراز “ميغ-31” تعترض صورايخ كروز لعدو مفترض فوق بحر تشوكشي في إطار مناورات أسطول المحيط الهادئ الروسي “فينفال 2023”

ويظهر مقطع الفيديو المنشور، اليوم الثلاثاء، إطلاق صواريخ بعيدة المدى ومتناهية الدقة من البوارج الحربية الروسية، حيث انطلقت طائرتان من طراز “ميغ-31” من مطار أنادير، ودمرت أطقمها الأهداف الجوية باستخدام صواريخ جو-جو.

جدير بالذكر أنّ بحر بيرنغ هو بحر في شمال المحيط الهادئ، ويشكّل مع مضيق بيرينغ حوضًا بين أكبر كتلتين أرضيتين على الأرض أوراسيا والأميركتين.

المصدر: روسيا اليوم