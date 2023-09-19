الوزير حمية عرض مع سجيع عطية الاستحقاق الرئاسي وشؤون قطاع النقل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم في الوزارة ، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وتناول معه الأجواء السياسية العامة في البلاد ، لاسيما موضوع إنجاز الإستحقاق الرئاسي، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة، كما بحث معه موضوع النقل على مختلف الأصعدة البرية والبحرية والجوية ، وتم عرض رؤية الوزارة حول الأهمية التي توليها لحجز موقع لبنان – بمرافقه الحيوية – على خارطة كوريدورات النقل العالمية التي ترتسم اليوم من جديد ، وتم التطرق إلى بعض الشؤون الإنمائية المناطقية التي تعنى بها الوزارة في منطقة الشمال.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام