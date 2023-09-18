المتحدث باسم الدفاع الايرانية: عطل فني وانحراف أحد الأنظمة أدى إلى وقوع حادثة کرکان

افاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الايرانية رضا طلايي نيك بأنه خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة کرکان.

وفي مداخلة تلفزيونية عن حادثة کرکان، اوضح المتحدث بإسم وزارة الدفاع رضا طلايي نيك بأنه خلال عملية الاختبار البحثي للمنظومات الهجومية والمسيرة التي تمت بالمنطقة الصحراوية تعرضت إحدى هذه المنظومات لخلل فني وانحرفت عن المسار الرئيسي وتفككت وسقطت أجزاء منها في مدينة کرکان.

واضاف بأن فرق الإنقاذ والعمليات تقوم بجمع الأجزاء المتساقطة.

والحادث الذي وقع اليوم في مدينة کرکان نتج عن اختبار نظام صاروخي مزود برأس حربي مطري من قبل وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وستوضح الوزارة قريبا تفاصيل هذه الحادثة.

ومنذ الساعات الأولى لهذه الحادثة زعمت بعض المصادر الإخبارية بأن طائرة مسيرة قد سقطت في کلستان لكن الأخبار الموثوقة دحضت صحة هذا الخبر.

المصدر: وكالة ارنا