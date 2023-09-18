اللواء باقري: زبائن طائراتنا المسيرة أكثر من طاقتنا الإنتاجية عدة مرات

صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، ان اليوم، أصبح زبائن الطائرات المسيرة الإيرانية أكثر بكثير من طاقتنا الإنتاجية، والدول الكبرى العالم يطالبون شراء أسلحتنا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء باقري “إن القوات المسلحة الإيرانية اليوم تعتمد على نفسها في كافة الأبعاد، وأعتقد أن الاعتماد على الذات في جوانب البرمجيات أكثر أهمية بكثير من جوانب الأجهزة، حيث نكون قادرين على جمع المعلومات الإستراتيجية ووضع الخطط الإستراتيجية”.

وأضاف “لقد نمت صناعتنا الدفاعية بشكل هائل… كنا في السابق بحاجة إلى أبسط المعدات من الخارج، لكن اليوم الصناعة الدفاعية في بلادنا حققت تقدماً هائلاً… لقد كانوا يحظرون علينا ذات يوم شراء أي شيء، أما اليوم فقد يحظرون علينا بيع أي شيء. اليوم، عدد زباين طائراتنا بدون طيار يفوق طاقتنا الإنتاجية عدة مرات والدول الكبرى في العالم تبحث عن شراء أسلحتنا”.

كما صرح رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية: “ان القوة الصاروخية الإيرانية اليوم هي من بين القوات الكبرى في العالم. وهذا أحد إنجازات الدفاع المقدس وحرب نظام صدام البائد على الشعب الإيراني. وبهذه الطريقة توسعت قوة الطائرات بدون طيار لدينا، وأصبحنا اليوم قوة كبيرة في هذا المجال، حيث نتنافس القوى العظمى في العالم.”

المصدر: وكالة مهر