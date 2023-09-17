الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان الاحد ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات.

-الحال العامة: طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية . ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة وفي مدينة زحلة بين 16 و32 درجة، وتم التحذير من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الاحد: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال و في الداخل يرافقها رطوبة منخفضة نسبيا.

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل يرافقها رطوبة معتدلة نسبيا.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية كما وتبقى الرطوبة معتدلة نسبيا.

– درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من20 الى34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 34

– الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد إجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل:بين 30 و65 %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 29درجة.

– الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام