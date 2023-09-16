مستشار الامن القومي الاميركي ” بايدن سيلتقي نتنياهو الاربعاء المقبل “

عدة أشهر ولا زال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ينتظر دخول البيت الابيض للقاء الرئيس الاميركي جو بايدن ، ويبدو ان الانتظار سيطول ،فلا يزال قاطن البيت الابيض يمتنع عن دعوة نتنياهو لزيارته في رسالة واضحة عن عدم رضا اميركي من اجراءات حكومة نتنياهو المتطرفة وخاصة في ما يتعلق بالجناح اليميني المتطرف في الحكومة الذي لم يترك مناسبة الا واحرج نتنياهو فيها من فتية التلال الى مستوطنات الضفة وصولا لتعديلات قضائية عبر الاميركي أكثر من مرة عن ملاحظاته عليها .

ولكن يبدو ان الجمعية العامة للامم المتحدة ستحقق شيئ من امنية نتنياهو حتى ولو كانت على هامش لقاءات متعددة سيجريها الرئيس الاميركي حيث أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي “جيك سوليفان” مساء الجمعة أن الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ورئيس وزراء العدو “بنيامين نتنياهو” سيلتقيان يوم الأربعاء القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

بايدن تنياهو

وبحسب القناة 12 قال “سوليفان”: “سيناقش بايدن ونتنياهو مجموعة من القضايا الإقليمية والثنائية، مع التركيز على القيم الديمقراطية المشتركة بين البلدين ورؤية المنطقة أكثر ازدهاراً”.

كما أشار مستشار الأمن القومي إلى سلسلة من القادة الذين سيلتقون “بايدن” على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، مضيفاً أن الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” سيجتمع مع “بايدن” في اليوم التالي في البيت الأبيض بواشنطن.

كما سئل “سوليفان” عما إذا كان الرئيس “بايدن” سيجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمناقشة جهود التطبيع مع كيان العدو، أجاب “سوليفان”: “لست على علم بأن ولي العهد سيأتي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن ليس لدينا اجتماع مخطط له معه الأسبوع المقبل”.

المصدر: اعلام العدو