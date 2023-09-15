بايدن يكشف تفاصيل محادثة مع بوتين

تذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف في 2021، حيث قال له إن الصين “لا تحترم روسيا كثيرا”، حسب رأيه.

وأشار بايدن في كلمة له، الخميس، إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي آنذاك عن الاستقرار الاستراتيجي.

وقال بايدن إن بوتين لم يرغب في مناقشة هذا الموضوع لأن الولايات المتحدة تتوقع من روسيا أن تجلب الصين إلى هذه المفاوضات.

وأضاف بايدن أنه قال لبوتين آنذاك: “قلت إنني لا أتوقع منك أن تجلب الصين، ولديكم مشاكل كثيرة، وإن الصين لا تحترمكم كثيرا”.

وحسب قول بايدن، فإنه لم يسأل الرئيس الروسي إلا عن روسيا ذاتها.

يذكر أن لقاء القمة الثنائي الوحيد بين بوتين وبايدن عقد في 16 حزيران/يونيو 2021 في جنيف. والتقى الرئيسان كذلك عدة مرات على هامش فعاليات متعددة الأطراف وعبر تقنية الفيديو.

ويثير تذكر بايدن لمثل هذه التفاصيل تساؤلات في هذا الوقت، خاصة وأن ذاكرته خانته في الفترة الأخيرة في الكثير من المواقف بفعل تقدم سنه.

المصدر: وكالات