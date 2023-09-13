الأبيض استقبل وفدا من “صندوق الأمم المتحدة للسكان” – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 19:46

الأبيض استقبل وفدا من “صندوق الأمم المتحدة للسكان”

منذ 35 mins 13 September، 2023
الابيض
لبنان

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان فراس الابيض وفدا من صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية برئاسة مديرته التنفيذية نتاليا كنان وحضور المديرة الإقليمية ليلى بكر وممثلة الصندوق في لبنان أسماء قرداحي.

وكانت صحة المرأة الانجابية الموضوع الرئيسي للاجتماع، حيث أعرب الوزير الأبيض عن “وجود تقدم جيد فيما يتعلق بصحة المرأة وذلك بحسب المؤشرات الصحية في لبنان”.

وقال الابيض إن “الإدارة في ظل الصعوبات، كما هو الحال في الوضع اللبناني، تحتاج إلى أن نتحلى بالسرعة والمرونة في التصرف، ولهذا السبب فإن الاستراتيجيات الواضحة والتنسيق الجيد مع شركائنا أمر مهم جدا”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة تحاول إيجاد طريقة للعمل مع الموارد الموجودة لتحقيق أقصى قدر من التأثير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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