قوى الأمن: توقيف مواطنين على حاجز ضهر البيدر بحوزتهما مخدّرات ودولارات مزيّفة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 15:54

قوى الأمن: توقيف مواطنين على حاجز ضهر البيدر بحوزتهما مخدّرات ودولارات مزيّفة

منذ 2 ساعة 13 September، 2023
مجرمين
لبنان

صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“الساعة ٢٢:١٥ من تاريخ ٢٦-٨-٢٠٢٣، أوقفت عناصر حاجز ضهر البيدر شخصين على متن “باص ميتسوبيشي”، متّجهاً إلى بيروت، وهما:

– ح. ز. (من مواليد عام ١٩٩٣، لبناني، وهو سائق الباص)

– م. ز. (من مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)

وضبطت بحوزتهما /50/ غراماً من الكوكايين ومبلغ /10.000/ دولار أميركي مزيّف.
تم توقيف المذكورَين وتسليمهما مع “الباص” والمضبوطات الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني في حقّهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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