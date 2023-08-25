عناصر حاجز ضهر البيدر ألقت القبض على ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها – موقع قناة المنار – لبنان
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August 25 2023 - 17:46

عناصر حاجز ضهر البيدر ألقت القبض على ناقل مخدّرات من البقاع إلى بيروت وضبطت بحوزته كمية كبيرة منها

منذ 2 ساعة 25 August، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
لبنان

صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:
“بتاريخ 11-8-2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بشخص على متن سيّارة نوع “هيونداي” لون أسود متّجهة من البقاع إلى بيروت، ويدعى:
–   ش. ك. (مواليد عام 1995، لبناني)
بتفتيشه والسيّارة، تمّ ضبط ما يلي:
”  كميّة كبيرة من الكوكايين وباز الكوكايين موضّبة داخل أكياس نايلون
”  /9/ حبّات من مادة الكبتاغون، و/13/ حبّة مخدّرة لون أصفر
”  كمية من مادّة حشيشة الكيف، ودفتر ورق لفّ
”  مسدّس حربي وممشطين، و/3/ طلقات.
أودع مع المضبوطات مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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