هدوء حذر في عين الحلوة ولقاء في سفارة فلسطين بين حماس وفتح للبحث في تثبيت وقف إطلاق

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن الهدوء الحذر ما زال يسيطر على محاور مخيم عين الحلوة ولكن يخرقه من وقت لآخر إطلاق رشقات نارية.

وعلى مسار المساعي الجارية، افيد عن لقاء قيادي يعقد بين حركتي “حماس” و”فتح”، في السفارة الفلسطينية في بيروت للبحث في تثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث يترأس وفد “حماس” موسى أبو مرزوق بينما يترأس وفد “فتح” عزام الأحمد.

وفي ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية في مخيم عين الحلوة، مددت رئاسة الجامعة اللبنانية إغلاق كل فروعها في صيدا.

وكذلك تستمر سرايا صيدا في إقفال إداراتها الرسمية، بناء لتوجيهات المحافظ منصور ضو، فيما أعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا محمد فايز البزري، استئناف العمل الإداري في مكتب ومدارس الجمعية غدا الأربعاء، باستثناء مدرسة عائشة أم المؤمنين، والتي ستتابع إدارتها التحضير لبدء العام الدراسي من مكاتب الجمعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام