رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن بدء تحقيق رسمي لعزل بايدن على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 19:00

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن بدء تحقيق رسمي لعزل بايدن على خلفية الشبهات بتورطه في قضايا فساد

منذ 17 mins 12 September، 2023
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