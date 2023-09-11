لقاءات مكثفة لبنانية فلسطينية لمتابعة الوضع في مخيم عين الحلوة

في إطار متابعة الاوضاع في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، حيث تندلع اشتباكات عنيفة بين حركة “فتح” وتنظيم “جند الشام”، عقدت سلسلة من اللقاءات واجريت الاتصالات بين مختلف الاطراف اللبنانية الرسمية والحزبية والفصائل الفلسطينية في محاولة لضبط الوضع إعادة الاستقرار الى المخيم بما يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته.

وبالسياق، استقبل قائدُ الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرَ الفلسطينيَ في لبنان السيد أشرف دبور وجرت متابعةُ التطوراتِ في مخيمِ عين الحلوة.

كما عقد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري اجتماعا طارئا لبحث الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة.

المصدر: قناة المنار