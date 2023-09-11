‫الإمام الخامنئي: مجموعة الأزمة وجدت أن الاختلاف المذهبي  ‫والقومي وقضية المرأة من أهم النقاط التي يمكن التحريض حوله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2023 - 11:34

‫الإمام الخامنئي: مجموعة الأزمة وجدت أن الاختلاف المذهبي  ‫والقومي وقضية المرأة من أهم النقاط التي يمكن التحريض حوله

منذ 14 mins 11 September، 2023
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