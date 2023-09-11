أُصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال “الإسرائيلي” واعتقال آخر، صباح اليوم الاثنين 11 ايلول/ سبتمبر 2023، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر في محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنه طواقمها الميدانية نقلت إصابة رصاص حي في القدم إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر.

وذكر مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل شاباً آخر عقب مداهمة منزله في مخيم عقبة جبر.

ووفق مصادر محلية، فإن قوة “إسرائيلية” خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر، وحاصرت عدداً من منازل المواطنين، ما أدلى إلى اندلاع اشتباكات مُسلحة مع المقاومين.

وبيّنت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال عاثت بمحتويات منازل الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر بأريحا.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرة تصوير “درون” فوق عقبة جبر، تزامناً مع اقتحام المخيم.

مجاهدو سرايا القدس بكتيبة أريحا يكتشفون قوة صهيونية خاصة ويستهدفونها

هذا و أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مجاهدي كتيبة أريحا اكتشفوا أمر قوة صهيونية خاصة داخل مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة المحتلة، واستهدفونها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وقالت سرايا القدس في بلاغ عسكري ” تمكن مجاهدونا من استهداف القوة بشكل مباشر بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص محققين إصابات مباشرة ما أجبر القوة على الهروب داخل احد المنازل والاحتماء بالمدنيين واستخدامهم كدروع بشرية.”

كما استهدف مجاهدوها قوات الاحتلال التي تواجدت بحارة جبريل بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة ، كما تمكنوا من استهداف تعزيزات الاحتلال التي وصلت للمخيم لفك حصار القوة الخاصة بعد أن وقعت تحت نيران المجاهدين.

وفي رسالة لجماهير الشعب الفلسطيني الأبي في مدينة أريحا ومخيماتها الصامدة، أمام هذه الملحمة البطولية الجديدة التي سطرها أبطال سرايا القدس، جددت العهد والوعد بأن تواصل المسير على درب الشهداء وأن تبقى الدرع الحامي للمدينة ومخيماتها مهما كلف ذلك من ثمن.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وشنت قوات الاحتلال “الاسرائيلية” فجر اليوم، حملة اعتقالات طالت عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة وتركزت في الخليل وعرف منهم.

المحرر مثنى القواسمي- الخليل

أنس سلهب- الخليل

عدنان مسودة- الخليل

باسل فراح- الخليل

محمد أبو هليل- دورا جنوب الخليل

محمد مطور- سعير شرق الخليل

عبيدة عادي- بيت أمر شمال الخليل

ضياء الزهور- بيت كاحل غرب الخليل

المزرعة الغربية شمال رام الله

عبد الله زكارنة- جنين

علاء عنايا- عزون شرق قلقيلية

مجد عنايا- عزون

مهران عمار احميدان- بدو

محمود مشهور منصور- بدو

المصدر: فلسطين اليوم