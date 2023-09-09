زلزال بقوة 5.9 درجة يهزّ شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 20:30

زلزال بقوة 5.9 درجة يهزّ شبه جزيرة ميناهاسا في إندونيسيا

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
أخبار موقع المنار
أخبار دولية - اندونيسيا

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