الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 17:58

الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
أخبار موقع المنار

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