التلفزيون المغربي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 17:58

التلفزيون المغربي: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1037 قتيلا

منذ 2 ساعة 9 September، 2023
أخبار موقع المنار

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