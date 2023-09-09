الجيش اللبناني دعا لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 15:08

الجيش اللبناني دعا لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

منذ 59 mins 9 September، 2023
شعار الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت “على أثر تجدد الاشتباكات المسلحة داخل مخيم عين الحلوة ــــ صيدا، تشير قيادة الجيش إلى أنها تعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر”.

ودعت قيادة الجيش “جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونًا لأرواح السكان في المناطق المجاورة”، كما دعت “جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق المحيطة بالمخيم وعدم الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد بالإجراءات التي تتخذها الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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