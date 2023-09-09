هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: لم تحدث زلازل من هذا ‫المستوى في نطاق 500 كم من زلزال المغرب منذ عام 1900  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2023 - 12:00

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية: لم تحدث زلازل من هذا ‫المستوى في نطاق 500 كم من زلزال المغرب منذ عام 1900 

منذ 42 mins 9 September، 2023
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