أصيب ثلاثة مستوطنين صهاينة، أحدُهم بجراحٍ خطرة، في عمليةِ طعنٍ نفذَها شابٌ فلسطيني في منطقة باب الخليل بمدينة القدس المحتلة .

واعلن جيشُ الاحتلال اعتقالَ المنفّذِ البالغِ من العمرِ 17 عاماً اثرَ تنفيذِه العملية مشيرا الى انه فتى فلسطيني من مدينة القدس، ولم توضح سلطاتُ الاحتلالِ حالةَ الفتى الصحية.

وفورَ حصولِ العملية، أغلقت قواتُ الاحتلالِ أبوابَ البلدةِ القديمة في مدينة القدس المحتلة، فيما انتشرَ أفرادُ شرطةِ الاحتلال بكثافةٍ في محيط المكان، وعملت فرقُ الاسعافِ الصهيونية على نقلِ المصابين الى المستشفيات.