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September 6 2023 - 11:48

أكثر من مليوني زائر إيراني عادوا إلى البلاد

منذ 12 mins 6 September، 2023
Iranian Visitors
ثقافي وديني - صفحات منوعة

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أن أكثر من مليونين من زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) عبروا المعابر الحدودية عائدين إلى البلاد.
وقال أحمد وحيدي خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لعودة زوار الأربعين، مضيفا أن العديد من الحافلات تقوم بنقل الزوار من المناطق الحدودية إلى وجهات مختلفة.
وأضاف، كما أن خط سكة حديد خرمشهر جاهز لنقل زوار الأربعين الحسيني، ويستعد مطار آبادان لنقل الزوار من خلال زيادة رحلاته.
وتابع، أن تقديم الخدمات للزوار في 8 معابر حدودية بين إيران والعراق سيستمر حتى نهاية شهر صفر.

المصدر: وكالة تسنيم

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