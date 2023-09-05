شهد طريق الامام الحسين عليه السلام للزائرين إقامة أطول صلاة جماعة ممتدة في العالم بين النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والتي أقيمت بتنظيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف ضمن مشروع التبليغ الحوزوي في زيارة الأربعين، بدءاً من موكب العتبتين المقدستين عمود رقم 208( ليصل الى عدة كيلومترات).

وقال الأستاذ في الحوزة العلمية، والمشرف العام على التبليغ الحوزوي السيد أحمد الأشكوري أن ” إقامة الصلاة جماعة في طريق الزائرين يمثل امتداداً لما أراده الإمام الحسين (عليه السلام) وأهل البيت (عليهم السلام) من إقام الصلاة حتى في أحلك الظروف” مبينا أن” الصلاة الممتدة هي صلاة المؤمنين اليومية عموماً، إنما أقمناها على طريق الزيارة لأجل التأكيد على راية التوحيد، وعلى حب النبي وأهل بيته (عليهم السلام)، ولأجل ضرورة إبراز الأهداف التي أرادها الإمام الحسين (عليه السلام) من ثورته على سلوك الزائرين الكرام”.

وأكّد على ضرورة الاهتمام بالصلاة عموماً، والجماعة خصوصاً، و” أن الهدف من إقامة هذه الصلاة الممتدة هو بيان ضرورة أداء الصلاة في أول وقتها، فضلاً عن أدائها جماعة، ودفع ما يُشاع على الزائرين الكرام من أنهم لا يهتمون بإقامة الصلاة، إذ أثبتت هذه الصلاة افتراء مثل هذه الدعوى، وأن الزائرين الكرام يهتمون بأداء الصلاة في أول وقتها كما يشهد له طريق السائرين في أوقات الصلاة ”

فيما أوضح مدير إذاعة القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة السيد علاء الدين الحسني أن ” المرجعية الدينية العليا والعتبات المقدسة تهتم ومنذ عدة سنوات بتنظيم الصلاة وحث الزائرين على إقامتها في وقتها من خلال نشر المبلغين المتواجدين على طول الطريق”.

وأضاف ” أن الهدف من تأكيد المرجعية الدينية على تسليط الضوء على إقامة هذه الصلاة الممتدة هو تبيان أن من أهم مصادر هذه الزيارة هو الاهتمام بالصلاة في وقتها كون الإمام الحسين عليها السلام لم يتأخر عن إقامتها حتى في وقت الحرب وهذه الرسالة التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام ان يبينها انه استشهد من اجل ديمومة الصلاة والثبات والتمسك بأركان الدين الإسلامي “

المصدر: قناة العالم