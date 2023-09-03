استغرب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس “عدم تلقف البعض لمبادرة ودعوة الرئيس نبيه بري للحوار، ومن بعدها جلسات لإنتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: “اننا نستغرب مواقف بعض القيادات السياسية والكتل النيابية تجاه دعوة دولة الرئيس نبيه بري للحوار وان هذا الرفض للدعوة مباشرة بعد كلمة الرئيس بري في مهرجان ذكرى تغييب الامام الصدر يدعونا للسؤال ماذا يريد هؤلاء من خلال هذا الطرح السلبي”، مشيرا الى انهم “يسهمون بذلك في تدمير لبنان بالكامل، وان من يرفض الحوار والمبادرة لا يريد لبنان ان يبقى كوطن”.

واضاف: “نحن مع بناء دولة ومؤسسات وانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل غد، وهذا ما يدعو اليه الرئيس بري في كل وقت ومناسبة”٠

وحيا خريس الكتل النيابية التي تلقفت المبادرة وايدتها.

وختم: “اذا لم ننجح في الاتفاق على الحوار، فلن يكون أمامنا الا الاستمرار في الانهيار، فنحن في لبنان اصبحنا في أسفل القاع بعد الانهيارات السياسية والاقتصادية السريعة والخطرة”٠

كلام خريس جاء خلال استقباله رئيس جمعية “هلا صور” الثقافية الاجتماعية مؤسس معرض الكتاب العربي التاسع الدكتور عماد سعيد الذي ستقيمه الجمعية في أكتوبر في مجمع باسل الاسد الثقافي في صور، في حضور عربي واسع٠

وتم خلال اجتماع خريس والدكتور سعيد في استراحة صور السياحية التحضير للمؤتمر الصحافي الذي سيعقد في ١٤ أيلول في الاستراحة، للاعلان عن برنامج معرض الكتاب العربي التاسع وانشطته الثقافية اللبنانية والفلسطينية والعربية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام