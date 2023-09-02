أكد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” في لبنان النائب تيمور جنبلاط على “موقف الحزب واللقاء الديموقراطي الداعي دائما الى الحوار المجدي، في ظل انسداد الافق السياسي الحاصل”.

ورحب جنبلاط السبت “بالزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي الى الجبل الجمعة المقبل لتكريس ثمار المصالحة والبناء على انجازها”، وأمل ان “يتم تغليب منطق التسوية والمصالحات في كل قضايانا الوطنية المختلف حولها”.

من جهة ثانية، شدد جنبلاط على “اهمية ايلاء المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية العناية اللازمة والسعي لإنقاذ العام الدراسي المقبل وإتاحة المجال امام جميع الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة لتلقي العلم، اضافة الى اعطاء الاساتذة حقوقهم المشروعة والحوافز وتمكين تعاونية موظفي الدولة من تقديم الاستشفاء لهم ولعائلاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام