إعلام العدو: إصابة نجل نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس وزوجته جرّاء تعرضهما للرشق بالحجارة في بلدة سلوان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2023 - 01:14

إعلام العدو: إصابة نجل نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس وزوجته جرّاء تعرضهما للرشق بالحجارة في بلدة سلوان

منذ 1 ساعة 31 August، 2023
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