ميقاتي رحب بقرار التمديد لقوات اليونيفيل: لحظ بندا اساسيا يتعلق بتنسيق القوات الدولية مع الحكومة اللبنانية وهذا عامل ارتياح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 1 2023 - 01:12

ميقاتي رحب بقرار التمديد لقوات اليونيفيل: لحظ بندا اساسيا يتعلق بتنسيق القوات الدولية مع الحكومة اللبنانية وهذا عامل ارتياح

منذ 5 ساعة 31 August، 2023
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