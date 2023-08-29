أفادت النيابة العامة الفدرالية بمدينة كارلسروي الألمانية بتلقيها مذكرة اعتقال بحق المواطن الروسي الألماني فالديمار في، المتهم بالتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا.

وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة: “أصدر القاضي بالمحكمة الفيدرالية، أمس الاثنين، مذكرة اعتقال بحق المشتبه به وأمر باحتجازه في انتظار المحاكمة”.

وأضاف البيان أن المشتبه به فالديمار في. يحتل منصب المدير لشركتين أسسهما في منطقة سارلاند (الألمانية) للتجارة الدولية للمكونات الإلكترونية.

وأردف: “بين كانون الثاني/يناير 2020 وآذار/مارس 2023، قام بتوريد مكونات إلكترونية لشركة روسية تصنع معدات وملحقات عسكرية في 26 مناسبة، بما في ذلك الطائرة بدون طيار من طراز “Orlan-10″ التي يستخدمها الجيش الروسي حاليا في أوكرانيا”.

وتابع أن المشتبه به قام – من أجل التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي – باستيراد البضائع ذات الصلة إلى ألمانيا من الخارج ثم صدرها – في بعض الحالات من خلال شركة يسيطر عليها في بادن فورتمبيرغ – إلى روسيا.

وأشار إلى أنه بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 “بدأ فالديمار في. في نقل البضائع إلى روسيا عبر دبي وليتوانيا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمكونات التي تم تسليمها انتهاكا للعقوبات الموجودة حوالي 715 ألف يورو.

المصدر: وكالات