أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، التدريب الأمريكي للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات “إف-16″، والذي سيبدأ في أيلول/سبتمبر.

وقال البيت الأبيض في بيان إن “الرئيسين بايدن وزيلينسكي ناقشا بداية تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى على نقل طائراتها من طراز “إف-16″ إلى أوكرانيا بعد التدريب”.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الولايات المتحدة تخطط لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين هذا الخريف على الأراضي الأمريكية.

ويذكر أن عددا من الدول الأوروبية قد أعلنت عن نيتها تزويد أوكرانيا بطائرات “إف 16” الأمريكية الصنع بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدامها.

وأكد عضو مجلس “الدوما” الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل شيرميت أن حصول كييف على مقاتلات “إف-16″، لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا حتى تحقيق كافة أهدافها.

المصدر: وكالات