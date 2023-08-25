غرد الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل ساخر على موقع “X”، اليوم الجمعة، بالتزامن مع اعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب في ولاية جورجيا على خلفية قضية “نتائج انتخابات 2020”.

ومن دون أن يسميه، نشر بايدن صورة لحملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة للعام 2024، تجمعه بنائبته كامالا هاريس، معتبرا أن هذا اليوم عظيم.

وقال بايدن في تغريدة، “بغض النظر عن أي شيء، أعتقد أن اليوم هو يوم عظيم للتقديم لحملتي”.

وكانت السلطات الأمريكية أطلقت سراح الرئيس السابق دونالد ترامب، بعدما سلم نفسه لسلطات إنفاذ القانون في مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية، حيث تم التقاط صورة جنائية له ونشر بيانات ملفه علنا.

وقال ترامب في بيان قبل تسليم نفسه: “يتم اعتقالي كرجل بريء.. يريد الديمقراطيون أن تصبح هذه اللحظة إعلانا تلفزيونيا ضدي لتصويري كشرير، لكنني مقتنع أنه سيكون له تأثير معاكس”.

وأردف: “سيشاهد شعبنا بصدمة ورعب كيف يتم اعتقال الرئيس السابق والمعارض للنظام الحالي.. سيظهر المشهد للناخبين مدى استبداد وفساد الديمقراطيين المنتمين إلى جو المحتال”.

ولدى إطلاق سراحه وصف ترامب، اعتقاله الرابع بأنه يوم حزين لأمريكا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020.

وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه ترامب عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

وعشية اعتقاله، هاجم ترامب الرئيس الأمريكي بايدن بشراسة عبر مقابلة تلفزيونية، معتبرا أنه غير كفء ونحيل وحالته العقلية أسوأ من حالته الجسدية، مرجحا أن لا يتمكن من الوصول إلى انتخابات 2024.

المصدر: وكالات