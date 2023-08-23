رأى رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين ان “تلطي بعض القوى السياسية وراء الطائفية يدفع الامور الى المزيد من المخاطر بخاصة على الصعيد الامني”، وتابع ان “اعتماد الحوار البنّاء والكف عن الخطاب التحريضي هو البداية في اخراج البلد من كل ازماته، لان لبنان اليوم امام خيارين إما الحوار وانطلاق الحلول وإما التعطيل والانهيار”.

واضاف الشيخ ياسين في حديث له الاربعاء ان “إنجاز موضوع استخراج الثروة النفطية في البحر والذي تحقق بفضل الثلاثية الذهبية، يجب ان يكون بداية النهوض من الازمات واقفال ابواب الارتباط بالمشروع الصهيوامريكي الذي لا يريد إلا مصلحة كيان الاحتلال الاسرائيلي بعيدا عن مصلحة لبنان والعرب”.

من جهة ثانية، حيا الشيخ ياسين “الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال الاسرائيلي والذي يؤكد ان تحرير فلسطين امر آت بعد حال الهلع التي زرعها المقاوم في نفوس الصهاينة مسؤولين وافراد”، وأشاد “بتحركات الشعب الفلسطيني التي تساهم في تاكيد دور المقاومة في استرجاع كل الحقوق على كل الصعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام