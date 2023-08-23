أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات العدو الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة، منعت المشاركين في جنازة من الوصول إلى مقبرة البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع”، وأضافت ان “جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية في البلدة”.

المصدر: وكالة وفا