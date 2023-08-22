بيرم: العبرة في ملف التنقيب عن النفط هي بكيفية استثمار هذا الحق – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 19:24

بيرم: العبرة في ملف التنقيب عن النفط هي بكيفية استثمار هذا الحق

منذ 43 mins 22 August، 2023
مصطفى بيرم
لبنان

أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان مصطفى بيرم على أهمية زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي منصة التنقيب عن النفط والغاز في رأس الناقورة اليوم.

كلام بيرم جاء خلال زيارته لغرفة صيدا والجنوب، حيث لفت إلى أن العبرة اليوم في ملف التنقيب هي في كيفية استثمار هذا الحق، معتبرا أن زيارة الرئيسين إلى منصة بلوك تسعة هي إشارة سيادية وذات طابع سيادي مهم جدا.

كما أعلن بيرم أنه “تم الاتفاق على وضع أفق التعاون في منصة توظيف تسمح بتأمين العمالة للبنانيين والتدريب المهني المعجل بما يؤدي إلى توافر اليد الماهرة.

المصدر: قناة المنار

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