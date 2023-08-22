أمن الدولة: مصادرة بضائع إسرائيلية يتم تسويقها في عدد من المراكز التجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 16:38

أمن الدولة: مصادرة بضائع إسرائيلية يتم تسويقها في عدد من المراكز التجارية

منذ 1 ساعة 22 August، 2023
المديرية العامة لامن الدولة
لبنان

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان الثلاثاء انه تمت مصادر بضائع اسرائيلية يتم تسويقها في عدد من المراكز التجارية.

وقال البيان “بعد توافر معلومات لمديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة في أمن الدّولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات للعدوّ الإسرائيليّ، تُسوَّق في عددٍ من المراكز التجاريّة في لبنان، قامت دوريّات من مديريّة الاستعلام والمجموعة الخاصّة وبالتنسيق بينها وبين المديريّات الإقليميّة لأمن الدّولة، بعمليّات دَهمٍ عدة لمستودعاتٍ ومتاجر في المحافظات اللبنانيّة، إلى جانب عمليّة دهمٍ للمركز الرئيسيّ المستورد لهذه البضائع، فتمّت مصادرتها، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيّين”، وتابع “تمّ التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودِع الملفّ القضاء المختصّ لإجراء المقتضى القانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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