وافقت الولايات المتحدة على نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، عندما يتم تدريب الطيارين الأوكرانيين بشكل كامل على تشغيلها،في الوقت الذي اعتبرت فيه وسائل إعلام غربية أن تلك الطائرات لن تكون “رصاصة فضية” وسيستغرق الأمر شهورا إن لم يكن سنوات من التدريب حتى تتمكن القوات الأوكرانية من الاستفادة منها، وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز”، أنه سيكون من الصعب على الطيارين الأوكرانيين تنفيذ التكتيكات القتالية لدول “الناتو”.



Scott Ritter

ضابط مخابرات أمريكي سابق: روسيا ستسقط جميع طائرات “إف-16” في أوكرانيا خلال شهر

من جهته أعلن ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، أن توريد الطائرات المقاتلة “إف-16” لن يكون قادرا على تغيير موقف أوكرانيا التي تعاني من خسائر فادحة، وسيتم إسقاطها في غضون شهر.

وكتب ريتر على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقا)، معلقا على قرار هولندا بنقل طائرات “إف-16” إلى أوكرانيا: “سيتم إسقاطها في غضون شهر، هذه الإمدادات تخلق فقط وهم الأمن لكييف”.

ولفت الضابط السابق إلى أن “الحلفاء أجبروا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التضحية بأكثر من 400 ألف أوكراني في مناورة فاشلة للناتو.. عار عليك لأنك سمحت بذلك”.

وفي وقت سابق، أعلن زيلينسكي أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس وزراء هولندا، مارك روته، لنقل 42 طائرة “إف-16” إلى كييف.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف “الناتو” يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

زيلينسكي يصل الدنمارك بحثا عن طائرات “إف-16”

ووصل زيلينسكي إلى الدنمارك، حيث من المقرر أن يجتمع مع رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، لبحث موضوع تزويد كييف بمقاتلات أمريكية من طراز “إف-16”.

وكتب زيلينسكي على قناته في “تلغرام”: “الدنمارك. نواصل العمل لتقوية أوكرانيا.. سألتقي مع السيدة رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، ومع العائلة المالكة، وقادة الأحزاب، وأعضاء البرلمان وممثلي رجال الأعمال الدنماركيين”، وأكد أن الجانب الأوكراني يطور التعاون مع الدنمارك في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن مسألة توفير مقاتلات “إف-16”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الدنماركية موافقتها على إرسال طائرات مقاتلة من طراز “إف-16” إلى أوكرانيا عندما يتم تهيئة الظروف لذلك.

جاء هذا الإعلان بعد يومين من تصريح هولندا والدنمارك بأن الولايات المتحدة سمحت لهما بتسليم أوكرانيا هذه الطائرات.

وفي ذات السياق، أعلن زيلينسكي في وقت سابق أن هولندا ستمد أوكرانيا بـ 42 طائرة حربية من طراز “إف-16”.

وذكر البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز “إف-16” من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين.

المصدر: موقع المنار +مواقع